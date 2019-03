Ação para doação de sangue animal e humano acontece nesta quinta-feira em Campo Grande

Campo Grande (MS) – A parceria de amor e cumplicidade entre animais de estimação e seus donos muita gente já conhece. E é neste clima que o Centro de Hematologia Veterinária (CHV) promove a ação “Dia da Super Dupla” para doação de sangue tanto do dono quanto do animal. A iniciativa conta com a parceria do Hemosul Coordenador, na capital.

Para os cães e gatos participarem do evento, a médica veterinária Amanda Marchini Coelho explica quais os pré-requisitos: “Para ser doador, por exemplo, os cães tem que ter de 1 a 8 anos, acima de 25 quilos, com temperamento dócil, precisam estar com vacinas e vermífugos em dia e não podem ter tido nenhuma doença parasitária. Ao chegar na unidade móvel de doação de sangue, os pets vão passar por uma triagem prévia, uma consulta prévia, avaliação física e fazer alguns exames. Se tiver tudo certo, aí vão para a parte de coleta de sangue”.

Ela ainda comenta como surgiu a parceria entre o CHV e o Hemosul e também destaca como funciona o serviço de doação de sangue animal. “A gente sabe da necessidade de sangue que o Hemosul necessita para atender a população, e como a gente gostaria de que a população conhecesse o nosso trabalho e também que doassem sangue ao Hemosul, decidimos juntar as duas necessidades. Outro intuito é de que as pessoas conheçam o trabalho do Centro de Hematologia Veterinária, que existe em Campo Grande desde 2009, pois ainda muitas pessoas não sabem que os animais também podem doar sangue e acabam descobrindo na pior hora – quando os bichinhos precisam de doação, quando estão doentes ou quando sofrem algum acidente”, afirma Amanda.

A ação “Dia da Super Dupla” acontece das 8h às 17h no estacionamento do Hemosul Coordenador localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304 Centro. A organização pede para que os donos dos cães e gatos levem um acompanhante para que o animalzinho não fique sozinho enquanto ele também faz a doação de sangue no Hemosul.

Para doar sangue no Hemosul é necessário estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, ter de 16 a 69 anos – sendo que os doadores de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável. Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom).