Ação no São Conrado teve palestra sobre violência contra a mulher

A Central Única das Favelas (CUFA) em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS), e com apoio emergencial do Fundo Baobá para Equidade Racial, realizou , uma ação de conscientização sobre o covid-19 e a violência contra a mulher - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Central Única das Favelas (CUFA) em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS), e com apoio emergencial do Fundo Baobá para Equidade Racial, realizou na última sexta-feira (19), no bairro São Conrado, uma ação de conscientização sobre o covid-19 e a violência contra a mulher.

Foram realizadas palestras com a presença das psicólogas da Casa da Mulher Brasileira, Taiana Samper e Keila Oliveira, e a defensora púbica Camila Maués.

Na ocasião ainda foi oferecida assistência jurídica individual e doadas cerca de 500 máscaras e 200 frascos de álcool em gel para os moradores do bairro.