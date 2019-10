Ação na Praça Ary Coelho alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

A Praça Ary Coelho, que serve como um dos principais cenários de cartão postal da cidade, está estampada de cor de rosa, para chamar a atenção da população em relação à prevenção do câncer de mama e de colo de útero. A prefeitura de Campo Grande, em parceria com entidades e a iniciativa privada realizam durante toda a manhã uma ação informativa e de serviços como agendamento de exames, corte de cabelo, aulão de ginástica, entre outros.

O prefeito Marquinhos Trad esteve no local para acompanhar a ação, que faz parte da campanha Outubro Rosa, e aproveitou para alertar as mulheres sobre o tema. “Quanto mais cedo o diagnóstico maior a chance de cura. Esse é um assunto muito sério e estamos aqui para chamar atenção para a prevenção não apenas do câncer de mama, mas daqui uns dias entramos também na campanha do Novembro Azul, da prevenção do câncer de próstata, ou seja, queremos reforçar a informação de que é possível prevenir essas doenças que infelizmente são umas das que mais causam mortes e que, se detectadas precocemente têm chances de cura”.

O Outubro Rosa se constitui em um Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, engajada nesse movimento, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulher e Secretaria Municipal de Saúde promovem, neste ano de 2019, a ação “Outubro Rosa: Tempo de Prevenção e de Combate ao Câncer de Mama”. Além dos órgãos municipais participam da ação, que acontece até o meio-dia, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal de Saúde, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital de Amor de Campo Grande, Instituto Avon e Escola Fênix de Cabeleireiro.

A dona de casa Elizangela Pereira, 39 anos, aprova a iniciativa. “Com certeza essas ações reforçam a importância da gente procurar fazer os exames de mamografia e o papanicolau. Quando a gente recebe um folheto ou alguém nos aborda para falar a respeito, na hora a gente para e pensa se está se cuidando. Sem falar que os serviços também são bem vindos, já que aproveitei minha vinda ao centro da cidade para cortar meu cabelo, de graça, durante essa ação da prefeitura”.

A subsecretária de Políticas para Mulher, Carla Stephanini lembra que as ações de alerta para prevenção dessas doenças acontecem durante todo o ano, não apenas no mês de outubro. “Neste mês de outubro apenas reforçamos a importância do autoexame, da prevenção, enfim, daquilo que já acontece e é oferecido pela rede pública e os parceiros ao longo de todo o ano. Nossa proposta é disseminar informações sobre fatores protetores e detecção precoce do câncer de mama, que é uma estratégia de valorização e preservação da vida”.