Ação Jovem realiza mais de mil atendimentos no Jardim Carioca

Na manhã de domingo (8), quando a equipe da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude da Prefeitura Municipal de Grande (Subjuv) terminava os últimos ajustes nas tendas da quarta edição do Programa Ação Jovem, no Jardim Carioca, a expectativa de receber um grande público estava no olhar de cada colaborador.

Pouco depois das 8 horas, crianças, jovens e adultos começaram a surgir de todos os cantos da praça, vindo atrás de atendimento médico, orientações de saúde, cadastro de serviços sociais, corte de cabelo ou para se deliciar com o alimento que estava sendo distribuído e se divertir no parque inflável que foi instalado.

Desenvolvido pela Subjuv, em parceria com as secretarias Municipais Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), de Assistência Social (SAS), de Cultura e Turismo (Sectur), de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), de Saúde (Sesau) e de Educação (Semed), além da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), com as Agências Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e de Habitação (EMHA) e com as Subsecretarias de Políticas para a Mulher, de Proteção e Defesa do Consumidor e de Defesa dos Diretos Humanos, a Ação Jovem foi muito bem recebida por toda a população, que encontrou fácil acesso aos serviços públicos para retirar dúvidas e realizar consultas e exames.

A ação também contou com a presença do Exército Brasileiro, que disponibilizou médicos para realizar o atendimento, e a banda, que fez a abertura com o hino de Campo Grande e ainda apresentou algumas músicas contemporâneas.

Os estudantes de cursos da área de Humanas e Exatas das Universidades Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Ciências Contábeis, Matemática, Enfermagem e Nutrição – do Curso de Estética da Unigran e da Atlética de Comunicação Social da Uniderp, também participaram do evento e levaram atendimento para os participantes da ação.

“Todas as ações que estamos fazendo pela população de Campo Grande é feito com a parceria de diversas outras entidades públicas e privadas. Isso tem proporcionado encontrar caminhos para solucionar pequenos e grandes problemas que a população mais carente possa ter. Quero agradecer a todos que se dispuseram a oferecer um pouco do seu tempo e realizar uma ação tão grande e boa como esta”, disse o subsecretário da Subjuv, Maicon Nogueira.

Para a comunidade, ter acesso aos serviços públicos tão perto é fundamental para a preservação da saúde e colocar os documentos em dia. Entre os serviços públicos disponíveis, a realização do Cadastro Único e a regularização das informações junto a EMHA eram os mais procurados. “É muito importante o pessoal ficar sabendo que a Prefeitura está agindo, está tendo uma ação boa e está respeitando a população que precisa. Isso ajuda na acessibilidade do povo, para tirar um documento”, destacou o presidente do Bairro Jardim Carioca, Jansen Junqueira.

Procurando orientações médicas e sobre documentação pessoal, a dona de casa, Eliane Mari Guimarães, que também mora no bairro desde 2014, ressaltou que há pessoas mais carentes que não conseguem ter acesso às informações, tirar dúvidas ou ter atendimento médico e odontológico. “O acesso aos locais de atendimento é muito difícil e eles vindo até o bairro já facilita bastante. A minha dúvida já foi sanada aqui, tanto na parte médica quanto na troca de Registro Geral. Era uma dúvida que agora sei aonde ir diretamente”.

O deputado estadual Lídio Lopes também se sensibilizou com o pedido da Subsecretaria e disponibilizou o ônibus da saúde que ele construiu para levar atendimento médico, odontológico e jurídico para a população do Estado de Mato Grosso do Sul. “Sabemos que os problemas são muitos, mas através dessas parcerias e ações se consegue amenizar. O nosso ônibus está há um tempo na estrada atendendo os bairros de Campo Grande e vários outros municípios do Mato Grosso do Sul. É um trabalho simples, mas funcional que atende uma demanda muito forte que existe em nosso estado”, ressaltou o parlamentar, agradecendo também a oportunidade que o prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita, Adriane Lopes, estão proporcionando para as secretarias realizarem ações e levar a demanda aos bairros.

