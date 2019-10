Ação incentiva doação de lenços na Capital

Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, uma em cada 12 mulheres terá um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. O quadro pode ser reversível já que as chances de cura chegam a 95% dos casos se diagnosticado precocemente. As orientações sobre a importância do autoexame e dos cuidados preventivos fazem parte da campanha Outubro Rosa que o Fort Atacadista promove e apoia, junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer, com arrecadação de lenços, gorros, boinas, bonés e chapéus para mulheres em tratamento.

“Nosso objetivo é trazer um pouco mais de conforto aquelas que já estão em tratamento, levando mais autoestima a elas. A campanha também serve como alerta sobre a importância do diagnóstico precoce, que salva a vida de muitas pessoas”, diz a coordenadora de marketing regional MS do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres sobre prevenção e diagnóstico precoce. A campanha é simbolizada pelo laço cor-de-rosa. No Fort Atacadista, a campanha tem como lema “Fazer o bem também está no topo da sua lista” e segue até o dia 31 de outubro. Em cada unidade, no stand da ação, os participantes podem fazer a doação. São aceitos lenços, chapéus, boinas e outros adereços.

Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati

Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes

R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino

R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza

Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas

Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi

Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas

Av. Gury Marques, 4855.