Ação educativa “Agosto Lilás” quer conscientizar, sensibilizar e orientar servidores

Campo Grande (MS) – Uma equipe da Subsecretaria de Politicas Públicas para Mulheres (SPPM) esteve na manhã desta quinta-feira (3.8) na Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realizando uma ação educativa da campanha Agosto Lilás, que reafirma o compromisso do Governo do Estado com a politica para mulher.

De sala em sala, a assistente social Amélia Luna entregou aos servidores um livreto informativo. “Combater a violência e trazer conhecimento para população. Esse guia de bolso já traz a lei e as tipificações”, afirmou. Durante a ação, a psicóloga Natielle Braga destacou o objetivo principal da campanha. “Sensibilizar, orientar e levar o conhecimento da Lei Maria da Penha” destacou.

Titular da pasta, o secretário Carlos Alberto de Assis recebeu a equipe em seu gabinete e apontou a importância dessas ações de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. “É importante promover essa reflexão para os nossos servidores, além de ampliar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, que já existe há 11 anos, mas que ainda é pouco conhecida” ressaltou Assis.

Dados de 2016, da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), registraram cerca de 6,5 mil casos de violência contra a mulher em Campo Grande, no período de janeiro a dezembro em Campo Grande.

As ações da campanha “Agosto Lilás” serão realizadas durante todo mês de agosto, com blitz educativas no trânsito e no comércio, rodas de conversa, palestras em universidades, aldeias indígenas e escolas. Além do Programa “Maria da Penha vai à Escola”, esse ano será realizado o “Maria da Penha vai à Igreja”.

