Ação do Procon/MS vai priorizar atendimento a pessoas idosas

Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira, dia 30, será dia de atendimento especial para os idosos no Procon/MS. A ação, que é parte do programa Idoso em Dia, tem como objetivo encontrar soluções aos inúmeros problemas que esse público enfrenta nas mais diferentes situações do seu dia-a-dia.

Segundo o superintendente do órgão, Marcelo Salomão, neste dia, toda a equipe do Procon estará sanando dúvidas e resolvendo questões relacionadas com recuperação de crédito, negociação de dívidas com a rede bancária e com as concessionarias de serviços públicos como Aguas Guariroba e Energiza.

Durante a ação também serão realizadas palestras informativas com finalidade de levar conhecimento a respeito dos direitos e formas de ter acesso.

Também estão confirmados Entre os parceiros confirmados, vale citar a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a Secretaria de Assistência Social por meio do CRAS, Energisa, Aguas Guariroba, Cruz Vermelha e INSS.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)