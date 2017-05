Ação do Maio Amarelo reúne 800 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (125), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) prestigiou a abertura do movimento internacional Maio Amarelo realizado, pela quarta vez, no colégio Mace e organizado pelo Sindicato das Escolas Particulares de Mato Grosso do Sul (Sinepe).

A ação reuniu cerca de 800 estudantes da Educação Infantil e do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental. Na ocasião, os alunos realizaram abordagem aos condutores que passavam pela Avenida Fernando Corrêa da Costa para entregarem panfletos e adesivos, a fim de conscientizar sobre as atitudes no trânsito.

Conforme a diretora pedagógica da Mace, Reni Domingos dos Santos, o colégio trabalha esse tema de suma importância o ano inteiro e acredita que ações envolvendo crianças com adultos é fantástica. “O mais importante é conscientizar a criança, porque depois, eles fazem a abordagem com os pais. Até porque a mensagem de uma criança é muito mais forte do que de um adulto”, destacou.

Teoria que a diretora de Educação de Trânsito, Marlene Alves Nogueira Rondom, também compartilha. “O diferencial de uma campanha feita por crianças é que elas são as nossas multiplicadoras e elas ficam cobrando uma postura correta dos pais, e geralmente os adultos atendem e respeitam o apelo deles”.

Ao longo do mês de maio, o projeto continua em mais 30 escolas da educação básica e em cinco faculdades. A presidente do Sinepe, Maria Glória Paim Barcelos, conta que o ambiente educacional participa ativamente do movimento, organizando toda operacionalização e distribuindo os materiais.

“O Maio Amarelo é uma campanha que tem uma abrangência ampla, sempre tem uma receptividade muito grande e o melhor, a cada ano que passa a participação das instituições tem aumentado”, afirmou.

Texto e foto: Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Veja Também

Comentários