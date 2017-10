Ação do Governo e setor produtivo alavanca negócios empresariais e relações institucionais com o Paraguai

Assunção (Paraguai) – A participação de Mato Grosso do Sul na 9ª Edição da Expo Paraguay Brasil com uma delegação composta por 40 empresários sul-mato-grossenses de diversos segmentos, resultou no alavancamento de relações comerciais e institucionais entre o Estado e o país vizinho além de render o prêmio de melhor estande governamental no evento. A Expo foi realizada de 23 a 25 de outubro, no Sheraton Hotel, em Assunção.

“Tivemos uma participação exitosa graças à atuação conjunta do governo do Estado, por meio da Semagro, em conjunto com a Fiems e o Sebrae. Nosso objetivo foi o de estreitar as relações institucionais com o Paraguai, reforçando a política do governador Reinaldo Azambuja, que é de fomentar o desenvolvimento econômico dos municípios da fronteira”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

O secretário esteve na Expo no dia 24 de outubro, representou oficialmente o governo do Estado no evento e participou da conferência “Políticas Estatales de Internacionalización”, junto com o presidente da Fiems, Sérgio Longen. Em sua palestra “Desenvolvimento Integrado Brasil Paraguai – Cooperar para Desenvolver”, Jaime Verruck mostrou aos empresários e autoridades presentes os números da economia de Mato Grosso do Sul que credenciam o Estado como um dos melhores locais para investimentos e realização de negócios no Brasil.

“Apresentamos o ambiente favorável e competitivo que o governo do Estado está proporcionando em Mato Grosso do Sul, com produção recorde de grãos, incentivo às energias renováveis, fomento ao turismo, investimento em logística, enfatizando a Rota de Integração Latinoamericana e a hidrovia, além do intercâmbio de ciência e tecnologia. Já é certo que faremos novas participações no evento, tendo como parceiros o setor empresarial, a Fiems, o Sebrae, Faems e Fecomércio”, afirmou o secretário.

“Nossa percepção é de que o desenvolvimento pode ser conjunto e há uma relação positiva. A questão da fronteira é um grande problema, principalmente a segurança. Nossa proposta é o desenvolvimento conjunto da fonteira, que pode gerar a substituição futura do narcotráfico. E só conseguiremos isso com o desenvolvimento econômico”, finalizou.

Êxito empresarial e governamental

A Expo foi realizada de 23 a 35 de outubro, no Sheraton Hotel, em Assunção e ofereceu visitas técnicas para que os empresários conhecessem os serviços de armazenamento, distribuição, logística, além de assistir a palestras sobre legislação paraguaia.

Nos dias 24 e 25 foi realizada a Ruedas de Negócios, que promoveu 1644 reuniões entre empresários brasileiros e paraguaios, com volume de negócios estimado em US$65,8 milhões, em importações, exportações e acordos comerciais, em sua maioria de médio prazo.

Ao todo, 491 empresas se registraram para as rodadas, sendo 147 brasileiras. Dos oito estados participantes (MS, PR, SP, GO, RS, SC, ES, MG) Mato Grosso do Sul enviou a maior delegação de empresários, nos setores de construção civil e negócios imobiliários, serviços, alimentos e bebidas e estética.

Mato Grosso do Sul ganhou o prêmio de melhor estande governamental da 9ª edição da Expo Paraguay Brasil, em Assunção. No espaço, com 48 metros quadrados foi oferecido atendimento especializado da Semagro, Fiems e SebraeMS aos empresários paraguaios e brasileiros. O estande também ofereceu tour virtual 360 graus com as belezas de Bonito e abrigou reuniões com autoridades e empreendedores, tornando-se o mais frequentado pelas 2 mil pessoas que visitaram e participaram das atividades do evento.

A participação sul-matogrossense na Expo Paraguay Brasil foi organizada graças à parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae-MS).

Texto e Fotos: Assessoria de Comunicação Semagro