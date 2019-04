Ação do governo e prefeitura garante a casa própria para mais de 260 famílias da Capital  

Campo Grande (MS) – O sonho da casa própria está mais próximo de se tornar realidade para 260 famílias que aguardam a conclusão das obras dos Residenciais Rui Pimentel I e II, na Capital.

Nesta terça-feira, dia 02, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do prefeito Marcos Trad autorizaram a liberação de recursos para a retomada das obras.

Para a conclusão das negociações o prefeito Marcos Trad destacou o esforço e a união de todas as esferas.

A presidente do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia, Edmar Cintra fez questão de agradecer o empenho que devolve a referência a estas famílias.

Para a conclusão do Residencial Rui Pimentel I, onde estão sendo construídas 120 casas de 38,36 metros quadrados e 4 casas com 40,12 metros quadrados, a Prefeitura de Campo Grande vai repassar R$ 447 mil. Já para a conclusão do Residencial Rui Pimentel II, onde estão em construção 132 casas com 38,36 metros quadrados e 4 casas com 40,12 metros quadrados, o Governo do Estado repassa R$ 563 mil.

Ao todo, Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande se uniram para retomar a construção de casas que vão beneficiar 260 famílias.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)