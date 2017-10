Ação do Governo do Estado garante descontos de até 50%, para servidores públicos, em 57 instituições educacionais

Convênios estabelecidos entre o Governo do Estado e diversas instituições de ensino garantem aos servidores públicos descontos de 10% a 50%. Entre as instituições estão as que oferecem serviços de educação infantil; ensinos fundamental, médio e profissionalizante; cursos de graduação e pós-graduação; capacitação profissional; cursinhos para concursos e escolas de idiomas.

No convênio com a Faculdade Funlec-IESF os descontos giram em torno de 10% e 50% nas mensalidades dos cursos pós-graduação. Já o convênio assinado com a Unicesumar, oferece descontos de 30% para todos os cursos de graduação e pós-graduação.

Nas escolas de idiomas, os descontos são ainda maiores. Convênio com a instituição British and American oferece desconto de 50% nos valores das mensalidades. No CCAA o servidor tem 30% de desconto e no Red Balloon 20% de desconto.

Para se beneficiar dos descontos oferecidos pelos convênios, o interessado precisa comprovar vínculo com o Estado – por meio de documento hábil no ato da matrícula e nas renovações. No caso de dependente, é necessário comprovar o parentesco com o servidor através de documento de identidade.

O servidor pode conferir uma listagem atualizada dos convênios com as instituições de ensino no site da Escola de Governo ou pelo telefone (67) 3321-6100.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

