Ação do governador Reinaldo Azambuja destrava Programa Habitacional em Campo Grande

A atuação do Governador Reinaldo Azambuja foi fundamental para destravar projetos de casas populares na Capital, pelo Programa Minha Casa Minha Vida. As construções estavam paralisados havia quatro anos.

As tratativas foram conduzidas pessoalmente por Azambuja com o ministro Bruno Araújo duramente mais de dois meses, entre vigílias no Ministério das Cidades.

A contrapartida estadual poderá chegar até R$ 25 milhões. Esta é mais uma parceria do Governo do Estado com a prefeitura da Capital.

Além de Campo Grande, que foi contemplada com 1.234 unidades, também serão beneficiadas: Paranaíba com 100 unidades e Sete Quedas com outras 100.

