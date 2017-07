Ação de zeladoria da prefeitura na Cracolândia termina em violência

Uma ação de zeladoria promovida pela prefeitura de São Paulo na região conhecida como Cracolândia, no centro da capital, terminou em confusão e violência no início da noite de hoje (31).

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a confusão teve início quando foi solicitado que os usuários de drogas da região retirassem as barracas das calçadas, o que teria levado os usuários a atearem fogo em materiais.

Já o movimento Craco Resiste, por meio das redes sociais, disse que a tropa de choque da GCM chegou ao local “com helicóptero e vários homens armados”, oprimindo as pessoas que vivem no fluxo (região de maior concentração de usuários). O movimento disse que a GCM fez uso de gás lacrimogêneo na ação e que várias pessoas ficaram machucadas. “Chegaram batendo e jogando gás lacrimogêneo em pessoas que estavam deitadas e dormindo”, disse o movimento no Facebook.

Procurada pela reportagem, a GCM não confirmou, até este momento, se houve feridos na ação. A Polícia Militar disse à Agência Brasil não ter participado da ação na Cracolândia.

