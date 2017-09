Ação de limpeza na Cracolândia com atuação da GCM causa correria e tumulto

Uma ação de limpeza de rotina na Cracolândia terminou mais uma vez em conflito entre a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e usuários de drogas na região central de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 28. Pessoas que trabalham na região relataram em redes sociais que houve correria e tumulto no local.

Segundo Beatriz Falcon, trabalhadora da região central, por volta das 9h policiais isolaram a Alameda Cleveland, entre a Alameda Glete e Rua Helvétia, com os usuários de drogas.

"Foi uma correria. Os usuários de drogas foram obrigados a entrar nas tendas dos programas Braços Abertos, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS) e Atendimento Diário Emergencial (Atende 2)", disse Beatriz. "Eles (GCM) jogaram bombas de efeito moral e bateram nos usuários de droga", afirmou.

De acordo com a comunicação da GCM, houve um aumento de efetivos na região para que a abordagem aos usuários fosse intensificada. A corporação, no entanto, nega disparo de bombas por parte dos policiais. A Polícia Militar (PM) também afirma que não lançou bombas no local.

