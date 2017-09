Ação da prefeitura garante plantio de 100 árvores e distribuição de 700 mudas frutíferas

Esta foi uma manhã de conscientização e, literalmente, de mão na terra no Parque Ayrton Senna. Com o auxílio da comunidade, escoteiros e até mesmo de agentes da Polícia Militar, foram plantadas 100 mudas de árvores das mais variadas espécies e distribuídas 700 mudas de árvores frutíferas.

Para José Arantes, membro do Conselho Gestor do Parque Ayrton Senna, por meio dessas ações a administração municipal avança nas questões voltadas à manutenção e revitalização dos equipamentos públicos. nunca esquecendo da preservação ambiental.

“Árvore é vida, e os nossos parques precisam de vida. Realizar esse plantio é importante, pois o nosso parque é grande e necessitava de uma ação como esta. Os frequentadores buscam a sombra das árvores para estarem em lazer com sua família. Desejamos que este seja apenas o primeiros de muitos outros plantios”, declarou.

Quem também participou do plantio e levou mudas foram os escoteiros do Grupo de Escoterios Zilda Arns 33 MS, que se reúnem no Parque todos os sábados e serão importantes na manutenção das mudas plantadas.

“Hoje nossos escoteiros estão participando de forma ativa na preservação das árvores, realizando eles mesmo o plantio e auxiliando nos cuidados necessários para o crescimento. O escotismo é feito ao ar livre e hoje eles estão, literalmente, praticando a interação com o Meio Ambiente”, destaca a chefe escoteira Vânia dos Santos Nunes.

A lobinha do grupo escoteiro, Clara Bernardina, conta que além de plantar, irá cuidar para que cresçam logo. “Estamos ajudando a plantar e vamos ajudar a cuidar, para que possam dar sombra e frutos”, explicou. Assim como Enilda dos Santos, que além de plantar, também levou para casa mudas frutíferas. “Nós precisamos das árvores. Elas oferecem inúmeros benefícios e precisamos plantar cada vez mais, não só nos parques, como em toda as partes da cidade” lembra.

Luiz Nespolor foi ao Parque buscar as mudas e parabenizou a iniciativa. “É uma ótima iniciativa da prefeitura de, além de plantar, também distribuir mudas para a população. Assim, todos ajudamos a arborizar ainda mais a cidade”, destacou.

Fábio Souto, Cabo da Polícia Militar, estava no Parque Ayrton Senna e também fez questão de ajudar no plantio “As árvores, além de embelezarem, também são importantíssimas para o equilíbrio ambiental. Servem de abrigo para os pássaros, contribuindo para a qualidade do ar, auxiliam na manutenção do clima, sendo, portanto, essenciais para a nossa qualidade de vida” explica.

O gestor do Parque Ayrton Senna, Alécio Manoel de Farias, pontua a união de esforços do poder público com o apoio da população para a preservação do Parque, que é um espaço de todos.

“Temos 30 hectares de parque e a população sente a falta de mais árvores e hoje temos a oportunidade de revitalizar esse espaço, arborizando o local com mais 100 mudas de árvores. Desta forma, iremos cuidar para que essas árvores cresçam fortes e forneçam sombra, frutos além de ajudar no clima” destaca.

A ação faz parte das comemorações do Dia da Árvore, onde a prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), distribuiu e plantou mais de 2.500 mudas das mais variadas espécies e teve o apoio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

