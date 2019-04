Ação da PF e PM em Campos, no Rio, apreende fuzis, granadas e drogas

Uma ação das Polícias Federal e Militar, em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, resultou na apreensão de um arsenal de seis fuzis, seis granadas, 18 carregadores de fuzil, 12 carregadores de pistola, 5 mil munições de pistola, 1.652 munições de fuzil e quase 200 quilos de drogas.

As apreensões ocorreram em uma área de mangue próximo à comunidade Nova Holanda e contaram com o apoio de uma embarcação do Corpo de Bombeiros para auxiliar na procura de armas e entorpecentes em uma ilha na região.

A Operação Legado foi organizada para desarticular o braço da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA) que age em Campos.

Após levantamento do setor de inteligência da Polícia Federal sobre o tráfico de drogas na comunidade Nova Holanda, com apoio do serviço reservado do batalhão da PM de Campos foram localizados vários tonéis enterrados na mata onde estava escondido o arsenal de armas e explosivos e as drogas.

O material apreendido foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Campos, onde foi feito o registro da apreensão.

Não houve prisões durante a operação.