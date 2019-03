Ação da pasta da Cidadania será potencializada com avanço da economia, diz Terra

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse na manhã desta terça-feira, 19, durante audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, que aposta na aprovação das propostas econômicas da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, para "potencializar" os trabalhos do Ministério da Cidadania.

Para Terra, "o melhor programa social é a geração de emprego e o desenvolvimento econômico do País". "Nós apostamos muito nas reformas que precisam ser feitas e nos avanços que nós podemos conseguir sobre o comando do meu querido colega Paulo Guedes. Eu aposto muito em seu talento e na carta branca que o presidente Jair Bolsonaro deu ao ministro Paulo Guedes. Nosso trabalho vai ser potencializado se tivermos avanço na economia brasileira", disse.

O ministro foi convidado pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o senador Dário Berger (MDB-SC), para expor as diretrizes e os programas prioritários do ministério.