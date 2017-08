Ação conjunta de polícias em Niterói apreende armas usadas por facção criminosa

Uma ação conjunta dos setores de inteligência das polícias Civil e Militar na madrugada de hoje (4) resultou na apreensão de 12 armas pesadas dentro de um táxi estacionado no Conjunto Residencial Luiz Palmier, no bairro do Barreto, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Na ação, os policiais apreenderam sete fuzis, quatro pistolas e uma espingarda calibre 12.

Os fuzis tinham as iniciais da facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos), que controla vários morros na região do Barreto. Na operação ninguém foi preso.

