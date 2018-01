Ação conjunta da PRF e PM recupera caminhão roubado de carga de cerveja no Rio

A carga foi entregue à distribuidora de cerveja, após o registro na delegacia da Polícia Civil - Foto: Policia Militar do Rio de Janeiro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, numa ação conjunta com a Polícia Militar, um caminhão de cerveja roubado na Rodovia Presidente Dutra, perto de um dos acessos à Linha Vermelha. A mercadoria tinha sido levada para a comunidade da Ficap, no Jardim América, que fica às margens da Dutra.

A ação faz parte da Operação Égide, iniciada em julho do ano passado, após o aumento do roubo de cargas no Rio e determinada pelo governo federal.

Por volta das 4h30 da madrugada de hoje (26), agentes da PRF foram informados sobre um caminhão carregado de caixas de cerveja que teria sido levado pelos criminosos para a favela da Ficap, onde a carga seria descarregada.

Equipes da PRF e da Polícia Militar entraram na favela, onde avistaram o caminhão roubado. A carga, avaliada em R$ 67 mil foi recuperada, ainda intacta. O motorista ainda estava na favela foi liberado pelos criminosos na hora da chegada da polícia.

Ele contou que no momento da abordagem foi rendido na Via Dutra por quatro criminosos, em duas motocicletas. Eles mandaram que o motorista seguisse para a favela aocmpanhado, por um deles, que subiu no veículo e ficou no banco do carona. Os ladrões conseguiram fugir com a chegada da polícia.

A carga foi entregue à distribuidora de cerveja, após o registro na delegacia da Polícia Civil.