Ação Cidadania atrai 4,6 mil pessoas e faz 13 mil atendimentos na Moreninha 3 na Capital

A 2ª edição deste ano da Ação Cidadania 2017, realizada neste sábado (19/08), no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande (MS), pelo Sesi e TV Morena, atraiu 4.615 pessoas e fez 13.032 atendimentos nas áreas de educação, saúde, cidadania e lazer, além do sorteio de 20 bicicletas entre o público presente. O evento, que começou às 8 horas e terminou às 15 horas, foi promovido no campo de futebol localizado na Rua Jabituna esquina com a Rua Anaca.

Durante a abertura da 2ª edição da Ação Cidadania 2017, realizado neste sábado (19/08) no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande (MS), o superintendente do Sesi, Bergson Amarilha, destacou a presença maciça da população, que fez fila desde a noite de sexta-feira (18/08) para garantir as senhas de atendimento oferecido durante o evento.

“Foi um grande evento, que só é possível de ser realizado com a contribuição da TV Morena e de mais 21 parceiros. A Ação Cidadania é uma extensão da indústria para levar atendimentos a uma região onde sabemos que o acesso a serviços de saúde e cidadania é difícil”, declarou Bergson Amarilla, acrescentando que a previsão é de fazer mais de 5 mil atendimentos.

Segundo o diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Alves, a Ação Cidadania é uma forma de estender a indústria até a população. “É importante para mostrarmos a força do setor industrial não só na economia, como também em ações sociais, oferecendo serviços aos quais à população não têm acesso”, afirmou.

O diretor da Fiems, Julião Flaves Gaúna, reforçou a tradição do evento. “Já é algo que realizamos há alguns anos e é uma forma de garantir que todos tenham acesso à saúde e à cidadania”, disse.

Na avaliação do diretor da Fiems, Irineu Milanesi, a 2ª edição da Ação Cidadania 2017 foi um sucesso. “Podemos dizer isso só ao observar a fila que se formou a partir da noite de sexta-feira. É uma iniciativa que só traz benefícios para a população e para a indústria, que tem a oportunidade de reforçar sua importância para Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, falou.

Parceiros

Para o gerente comercial da TV Morena, Rodrigo Lopes, a Ação Cidadania é sempre um sucesso, que já conquistou a população onde é realizado. “Em todos as edições temos uma participação maciça da população e a TV Morena cumpre sua missão social”, salientou.

O superintendente-regional do Trabalho, Vladimir Struck, reforçou a presença do Ministério do Trabalho, um dos parceiros da Ação Cidadania. “É algo muito importante, porque leva serviços a bairros mais distantes da região central. Além disso, serviços que normalmente precisariam de um agendamento eletrônico, ou seja, pela internet, são feitos presencialmente e a pessoa já sai daqui com tudo resolvido”, detalhou.

Já presidente do TRT/MS, desembargador João de Deus, se surpreendeu com a quantidade de pessoas buscando atendimento. “É a primeira vez que participo da Ação Cidadania e realmente é algo incrível! Ouvi uma pessoa dizendo que não consegue tirar carteira de identidade porque não tem condições para pagar o passe de ônibus. Então a Fiems e o Sesi estão de parabéns por proporcionar serviços tão essenciais para a população”, concluiu.

Na avaliação do presidente da Associação dos Moradores da Moreninha 3, Valdeci Oliveira Souza, a Ação Cidadania era exatamente do que o bairro precisava. “Nossa região é muito carente de serviços. O posto de saúde sozinho não consegue atender a demanda da população, que é muito grande. Além disso, estamos distantes do centro da cidade e o acesso a serviços como tirar carteira de identidade e carteira de trabalho é mais difícil. Por isso estamos muito felizes por termos sido contemplados com esse evento e essa parceria com a Fiems”, afirmou.

Moradores

A estudante Jéssica Alves, que completa 18 anos neste sábado, disse que a carteira de identidade vai ser o presente de aniversário. “Já tinha tentado fazer, mas deu problema com a minha certidão de nascimento. Hoje, finalmente, estou conseguindo ter um documento que é tão importante”, comemorou.

Taynara Dias de Souza, de 16 anos, saiu do bairro Noroeste para tirar a carteira de trabalho. “Estou muito feliz, porque aqui é bem mais fácil, mesmo sendo longe da minha casa. O Ação Cidadania traz uma oportunidade muito grande para quem precisa ter esses serviços”, disse.

Enquanto recebia atendimento fisioterápico, Abadio dos Santos Louveira, de 72 anos, contou que é presença confirmada nos eventos do Sesi. “Essa é a segunda vez que faço acupuntura. A primeira vez foi num outro evento do Sesi, no Parque das Nações Indígenas. Agora que o Ação Cidadania está acontecendo na Moreninha, onde moro, não poderia perder a chance. Acho tudo muito organizados, com um excelente atendimento”, elogiou.

Sorteio de bicicletas

Além dos serviços oferecidos, a segunda edição do Ação Cidadania sorteou entre os participantes 20 bicicletas. Entre os premiados, o borracheiro Isaías da Rocha Souza, de 21 anos, nem acreditou que tinha ganhado. “Vim para acompanhar minha esposa, que veio tirar carteira de trabalho. Está sendo um sábado muito bom, porque ela conseguiu tirar o documento de que precisava e eu ainda ganhei uma bicicleta. Não poderíamos estar mais felizes”, afirmou.

A professora Lilian Resende veio trazer o filho de 15 anos para fazer a carteira de identidade e nem esperava ser sorteada com a bicicleta. “Fico feliz porque vim com a intenção apenas de conseguir ter a carteira de trabalho para meu filho. Só isso já me deixaria satisfeita, porque já tentei duas vezes o agendamento e não consegui. Agora, além da carteira de identidade do meu filho ganhei a bicicleta. Isso sem falar em todos os serviços disponibilizados para a população do bairro”, concluiu.

