Ação Cidadania atrai 2,2 mil pessoas e faz quase 4 mil atendimentos em Terenos

Realizada neste sábado (10) pelo Sesi, em parceria com a TV Morena e apoio da Prefeitura de Terenos, a Ação Cidadania atraiu 2.279 pessoas e realizou 3.966 atendimentos nas áreas de saúde, educação, cidadania e lazer. O evento, que começou às 8 horas e terminou às 15 horas, na Praça de Eventos, localizada na Rua Pedro Celestino, no Bairro Vila Ferreira, ofereceu à população atendimento médico, odontológico, mamografias, coleta de preventivos, corte de cabelo, emissão de primeira via de RG, entre outros serviços totalmente gratuitos, bem como o sorteio de 20 bicicletas para o Sesi.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, devido às particularidades da cidade, foi essencial levar os atendimentos gratuitos na área de saúde, educação e cidadania aos moradores de Terenos. “Levamos a Ação Cidadania para o interior, algo que deu muito certo no ano passado, e temos realizado o sonho de muita gente porque estamos proporcionando soluções para um problema que é crônico no dia a dia das pessoas, como conseguir uma consulta médica ou ir ao dentista”, declarou.

Conforme dados da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Terenos é, proporcionalmente, a cidade de Mato Grosso do Sul com o maior número de assentados e conta com dez assentamentos onde vivem mais de 3 mil pessoas, situação que dificulta ainda mais o acesso da população a serviços públicos. Para o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, a Ação Cidadania é uma forma de desenvolver o aspecto social das ações do Sistema Indústria voltadas para a população. “A parceria do Sesi com a TV Morena e a Prefeitura permite ampliar o leque de iniciativas que realizamos não somente para a indústria, mas para o público em geral”, afirmou.

Já o diretor-executivo da TV Morena, Nicomedes Filho, salientou que a iniciativa tem como objetivo dar voz à população. “Em todas as edições esperamos que o público presente tenha seus anseios atendidos, nem que seja por somente um dia”, destacou. O prefeito Donizete Barraco lembrou que Terenos já sediou uma edição do Ação Cidadania quando ele ainda não era gestor da cidade e, desde que assumiu a prefeitura, almejava que a iniciativa retornasse à cidade. “Era um sonho nosso que pudéssemos contribuir com a realização do Ação Cidadania e, agora que isso se concretizou, estamos muitos felizes por ver a população de Terenos comparecendo em peso e satisfeita com os serviços oferecidos gratuitamente”, pontuou.

Com público essencialmente da zona rural, os presentes aproveitaram o Ação Cidadania para fazer consultas médicas. Moradora do assentamento São Pedro do Sul, a dona de casa Juliana Oliveira Gama, 29 anos, comentou que a população de Terenos dificilmente tem acesso a atendimento oftalmológico. “A a ação é muito boa para a população da cidade e traz diversas oportunidades. Tipo oftalmologia é bem difícil por aqui”, contou.

“Estou achando o atendimento muito bom. Vim para cortar o cabelo e fazer outros procedimentos, esse tipo de oportunidade ajuda as pessoas carentes”, opinou o aposentado Lourenço Camargo, 76 anos. “Viemos pelo atendimento médico, minha esposa veio extrair o dente. Fomos bem recepcionados e estamos achando o atendimento muito bom. Esse projeto é excelente e favorece principalmente para a população da área rural, que é mais carente por aqui”, disse o agricultor Nelson dos santos Souza, 55 anos, que foi acompanhado da esposa Angelita Benitez Paiva, 41 anos.

O agricultor familiar Carlos Insernhagen acrescentou já ter participado de mais de uma edição do Ação Cidadania, e inclusive já foi contemplado com uma das bicicletas que tradicionalmente são sorteadas pelo Sesi durante o evento. “Vim para consultar o oftalmologista e prestar outros atendimentos também, como cortar o cabelo e a barba. Acho uma ação fantástica, venho todas as vezes que tem, e essa é a terceira vez, já ganhei até bicicleta. Aproveito bastante dos serviços oferecidos, gosto muito da ação e a minha família também”, finalizou.