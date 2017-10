Ação Cidadania atrai 1,6 mil pessoas e faz 3,7 mil atendimentos em Coxim

A 4ª edição deste ano da Ação Cidadania 2017, realizada no último sábado (7), em Coxim (MS), pelo Sesi e TV Morena e com apoio da Prefeitura atraiu 1.605 pessoas e fez 3.279 atendimentos nas áreas de educação, saúde, cidadania e lazer, além do sorteio de 15 bicicletas entre o público presente. O evento, que começou às 8 horas e terminou às 15 horas, foi promovido no Poliesportivo, localizado na Rua Presidente Castelo Branco, 634, no Bairro Morada Altos São Pedro.

“A atuação desta gestão da Fiems, ao longo de dez anos, permitiu o desenvolvimento econômico da região norte do Estado e, com a Ação Cidadania, agora traz para a população de Coxim serviços de saúde e cidadania que muitas vezes o cidadão não teria acesso, ou levaria muito tempo para conseguir. Isso é resultado de uma somatória de esforços de empresários da indústria que idealizam projetos como estes”, discursou o vice-presidente regional da Fiems, Luiz Cláudio Fornari, durante a abertura do evento, que foi acompanhada por autoridades de município.

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, destacou que o evento é um trabalho social da indústria de Mato Grosso do Sul para a população do Estado. “A indústria, por meio da Fiems, Sesi e parceiros, leva à sociedade serviços que são de grande demanda da população. O povo de Coxim que buscava uma série de exames, atendimento odontológico ou orientação profissional, como se qualificar, teve a oportunidade de participar do Ação Cidadania e encontrá-los”, destacou, lembrando que 2017 é o primeiro ano que a iniciativa foi estendida a municípios do interior do Estado.

Para o prefeito de Coxim, Aluizio São José, o Ação Cidadania serviu de inspiração para outras ações no município em parceria com a iniciativa privada. “O grande desafio da gestão pública é a desburocratização para que a população tenha acesso mais ágil e eficiente aos serviços públicos. Sem dúvidas, o Ação Cidadania aqui em Coxim foi um exemplo para que possamos realizar outras ações como essa no sentido de firmar parcerias e aproximar a população do poder público”, disse.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Junior Mochi ressaltou que o sentimento que o resume o Ação Cidadania é a gratidão. “O que podemos fazer é agradecer. Agradecer a iniciativa da Fiems em parceria com a TV Morena para trazer à Coxim este projeto tão importante neste momento em que a população busca celeridade e serviços de qualidade”, discursou durante a abertura.

Vindo do interior de São Paulo e morando há três meses em Coxim, o trabalhador rural Paulo Matias Penteado, 48 anos, cortou o cabelo, fez diversos exames e ficou impressionado com a quantidade de serviços oferecidos no Ação Cidadania. “Na minha cidade, Jaú, não tem essas coisas não. Esse monte de serviços que tem aqui, cortei o cabelo, fiz exame de próstata, minha esposa fez mamografia, é bom demais para a gente, nesse momento que as coisas estão difíceis para todo mundo”, contou.

A técnica em enfermagem Wanderléia Fernandes, 35 anos, e o marido saíram do bairro Nova Coxim para que ele fizesse exame de próstata. “É bom aproveitar quando tem oportunidade de fazer esses exames porque no hospital demora demais, ainda mais que aqui é tudo de graça”, declarou.

O aposentado Jessé Furtado, 60 anos, conta que quando saiu de casa não sabia o que encontraria no Ação Cidadania, mas ao chegar conseguiu cortar o cabelo e, de quebra, ganhou uma das bicicletas sorteadas pelo Sesi durante o evento. “Saí de casa pensando em passear, aproveitar o sábado, não imaginava que teria tanta coisa assim. Cortei o cabelo e quando fui sorteado foi bom demais, ganhei meu fim de semana”, comemorou.

Além de realizar o evento, o Sesi também participou com a uma unidade de saúde móvel ocupacional e uma odontológica. O Senai e o IEL, que também integram o Sistema Fiems, demonstraram os cursos de qualificação profissional e divulgaram vagas e programa de estágio, respectivamente.

