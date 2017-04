Ação antiterrorista em Londres leva à detenção de 4 pessoas, diz imprensa local

Uma mulher foi baleada e quatro pessoas presas durante uma ação feita pela polícia antiterrorista de Londres durante a noite passada, segundo a imprensa local. A rede de televisão estatal BBC mostrou imagens do local, na região norte da cidade, feitas durante a madrugada. O jornal britânico The Guardian registra que vizinhos relataram ter ouvido tiros e que viram oficiais fortemente armados.

O ataque, no entanto, não estaria relacionado com a detenção de um homem que teria levado um saco cheio de facas em Westminster no início do dia de ontem, disse a polícia. A mulher baleada foi levada para o hospital. A polícia metropolitana (Met) explicou que ela era "um dos alvos da investigação", mas ainda não havia sido presa devido à sua condição - descrita como "grave, mas estável". Não houve outros ferimentos relatados.

As quatro pessoas sob custódia da polícia são um homem e uma mulher, ambos com 20 anos, uma mulher de 43 anos de idade e um menino de 16 anos de idade. Os quatro foram presos por suposta preparação e instigação de atos terroristas. "Este incidente não está relacionado com a prisão em Whitehall. Em conformidade com os procedimentos estabelecidos após a ocorrência, o incidente foi encaminhado à direção de normas profissionais da Met", informou um comunicado da polícia.

Investigações em outros endereços em Londres e em Kent estão em andamento, de acordo com a Scotland Yard, que não revelou os locais.

