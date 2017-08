Acampados passam por avaliação socioeconômica e devem concorrer à Moradia Estudantil através de edital

Na quinta-feira passada (03), quatro dos cinco estudantes acampados em frente à Moradia Estudantil entregaram a documentação solicitada pela PROAE para que pudessem concluir o processo de Avaliação Socioeconômica. Um dos acampados ainda não trouxe a documentação solicitada e, por essa razão, não foi possível atribuir perfil ao estudante.

Os processos desses quatro estudantes foram finalizados com a classificação dos mesmos como perfil para participação nos programas oferecidos pela Assistência Estudantil. Com essa classificação os acadêmicos estão aptos a participar do Edital vigente para ingresso no Programa de Moradia Estudantil (as inscrições se encerram hoje). É bom lembrar que a equipe do Serviço Social da PROAE também vem realizando a análise socioeconômica dos estudantes ingressantes em 2017 e dos demais estudantes que desejam participar dos programas de assistência estudantil da UFGD.

Os programas de Assistência Estudantil são voltados para acadêmicos classificados como perfil de vulnerabilidade socioeconômica, nos termos do Decreto do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, regulamentações e resoluções da UFGD. Por essa razão, todas as providências e encaminhamentos da PROAE e da UFGD estão amparadas dentro do devido processo administrativo.

A UFGD, sensível à situação dos acadêmicos que chegam em Dourados sem condições de se manter, oferece aos ingressantes o Programa de Assistência Estudantil Auxílio Financeiro Emergencial, que tem por objetivo atender demandas emergenciais que coloquem em risco a permanência do estudante ingressante no primeiro semestre dos cursos de graduação presenciais da UFGD, com moradia fora da localização do município de Dourados.

Boletim de Ocorrência

Na quinta-feira (03), depois de uma ameaça feita aos acampados via redes sociais, a UFGD deu entrada num Boletim de Ocorrência para garantir segurança aos acadêmicos, independente das manifestações.

Eles receberam ameaças por estarem acampados no local.



