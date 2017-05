Em Dourados, acadêmicos indígenas e reitoria da Uems discutem melhorias na Universidade

Acadêmicos indígenas se reuniram com o vice-reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Laércio Alves de Carvalho, e com a Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, Márcia Alvarenga, e discutiram alternativas para as reivindicações feitas pelos estudantes durante o Encontro de Acadêmicos Indígenas, ocorrido no ano passado.

A reunião foi na quinta-feira (27), na Uems de Dourados. De acordo com a coordenadora do Programa Rede de Saberes, Beatriz Landa, os acadêmicos entregaram um documento com várias demandas para as unidades da Universidade em Dourados, Campo Grande e Amambai.

“As principais pautas foram sobre a representatividade nos Conselhos Superiores da Universidade, alimentação (principalmente para quem é de curso integral), moradia, cotas na pós-graduação e também em vários programas da Uems. A reunião foi altamente positiva, porque demonstrou que a atual gestão está ouvindo os alunos e discutindo com eles as alternativas que são possíveis, que são viáveis e aquelas que ainda tem algum impedimento serão discutidas na continuidade, em outras reuniões que acontecerão”, ressaltou Beatriz Landa.

Segundo o vice-reitor, Laércio de Carvalho, a administração reiterou o apoio às demandas indígenas, afirmando seu compromisso Institucional com a Rede de Saberes. “Na oportunidade foram discutidos vários itens, dentre eles alimentação, auxílios, transporte. A administração assumiu o compromisso de continuar o diálogo de forma conjunta, no sentido de buscar alternativas junto com os acadêmicos da nossa Universidade, sem dúvida esta é a melhor forma de ter uma instituição cada vez mais forte”, enfatizou.

Para os acadêmicos, Gilmar Rio, do 5º ano Direito, e Elizana Marques, do 1º ano de Enfermagem, a reunião foi muito importante porque as reivindicações foram ouvidas. “Reivindicamos sobre a questão de permanência e melhorias para nós enquanto indígenas. Vamos nos mobilizar para que possamos ter uma representatividade na Universidade”, disseram.