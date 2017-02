Acadêmicos do Tucuruvi presta homenagem aos artistas de rua

São Paulo, 25/02/2017 - Os cerca de três mil integrantes da Acadêmicos do Tucuruvi entraram no Anhembi na madrugada deste sábado em uma exaltação à arte de rua. O enredo tem como tema "Eu sou a arte: meu palco é a rua", com garra e entusiasmo que contagiaram o público.

Da comissão de frente com uma bailarina, a um carro alegórico com homens seminus e outro com mulheres, o público vibrou com um que tinha palhaços, trapezista e crianças. No último, latas de spray com mulheres e paredes repletas de grafite.

Os últimos instantes da Tucuruvi na avenida, no entanto, foram de tensão. A escola quase não conseguiu cumprir o tempo de uma hora e cinco minutos de desfile e se livrou por segundos de ser penalizada.

