Acadêmicos de Medicina de UEMS cumprirão estágio atendendo a população no interior

O convênio entre Governo do Estado, UEMS e prefeituras foi assinado na tarde desta quinta-feira, - Foto: Divulgação

Acadêmicos do sexto ano de Medicina da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) cumprirão estágio curricular supervisionado obrigatório atendendo a população de 25 municípios do Estado.

O convênio entre Governo do Estado, UEMS e prefeituras foi assinado na tarde desta quinta-feira, dia 06, e segundo o governador a medida fortalece o curso e qualifica os “futuros médicos”.

Governador ainda assinou edital de apoio financeiro aos programas de pós-graduação e autorizou acordo para construção do Centro de Estudos de Recursos Naturais da UEMS em Dourados.

As cidades para os estágios são Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Cassilândia, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Inocência, Itaporã, Jaraguari, Jateí, Juti, Mundo Novo, Nioaque, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Selvíria e Vicentina.

Cada uma delas vai fornecer, no mínimo, duas vagas de estágio por mês e os alunos vão receber auxílio de R$ 800 mensais, além de hospedagem e alimentação.