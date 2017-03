Acadêmicos de Ciências Contábeis tiram dúvida sobre declaração do imposto de renda

Com o objetivo de tirar as dúvidas dos contribuintes na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda, a faculdade Estácio de Sá, em Campo Grande, está realizando a Semana do Imposto de Renda.

A iniciativa, que acontece até sexta-feira (24), é do curso de Ciências Contábeis que todos os anos mobiliza acadêmicos e professores para sanar as dúvidas na hora de fazer a declaração. O plantão tira-dúvidas é aberto ao público, e acontece das 17 às 19h.

Para hoje, às 19h, está programado uma palestra gratuita com o tema “Desmistificando o Imposto de Renda”. O auditor fiscal Marcos André Más e chefe da Receita Federal de Mato Grosso do Sul, ministrará o assunto.

A Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande está localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, no Jardim TV Morena. Mais informações podem ser adquridades pelo telegone(67) 3348-8845.

