Acadêmicos da UFMS abrem 1ª empresa júnior na área de gestão e negócios

Representando o Governo do Estado, o secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna, participou nessa quarta-feira (26), da apresentação da primeira empresa júnior multicursos na área de gestão e negócios do Estado, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Fundada por estudantes dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Turismo e Tecnologia em Processos Gerenciais da Escola de Administração e Negócios da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Effectus Júnior foi apresentada com um talkshow.

A ideia segundo Lucas Gabriel Ribeiro Martins, acadêmico do curso de Administração e presidente da empresa, foi chamar a atenção para a importância das empresas juniores de forma mais leve e descontraída.

Deu certo. Mais de cento e cinquenta universitários participaram dos debates e tiveram oportunidade de conhecer a opinião e as experiências de importantes lideranças do setor e discutir empreendedorismo, inovação, Movimento de Empresa Júnior (MEJ), e a importância da prática na universidade.

Segundo Lucas, a participação do secretário adjunto, Ricardo Senna, levando sua visão de professor e de agente público foi extremamente produtiva. “Além de pontuar aspectos relacionados à economia do Estado, e trazer relatos da sua experiência como consultor, o professor Ricardo defendeu a necessidade da prática na universidade, destacando como as empresas juniores podem contribuir com isso. Participações como a dele são um incentivo fantástico para nós que estamos começando”, comentou.

Entusiasmado com a iniciativa, ao final de sua participação Ricardo destacou a importância de atitudes como a dos fundadores da Effectus, do apoio da universidade a esses acadêmicos, ao mesmo tempo em que colocou o Governo do Estado à disposição para parcerias que venham a impulsionar ações similares. “A interação com jovens empreendedores oxigena nossas ideias. Excelente iniciativa!” destacou, ao comentar que novos negócios e novas oportunidades de mercado se abrem para os jovens.

Além de Ricardo Senna, o evento contou com a participação de representantes da Federação das Empresas Juniores do Estado de Mato Grosso do Sul (Fejems) e da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A empresa

A Effectus Júnior tem por missão promover o desenvolvimento do empreendedorismo local, através da qualificação dos estudantes, alinhando o conhecimento teórico à prática e obtendo resultados em benefício dos clientes, parceiros e sociedade. Está no planejamento da empresa a promoção de serviços voltados à análise de gestão e viabilização econômica para micro ou pequenas empresas e projetos acadêmicos que demandem estudos voltados à área.

Já estão no portfólio da Effectus pesquisas de mercado, plano de negócios, análise e viabilidade de projetos de investimentos e precificação e serão inseridos numa próxima fase: produtos e serviços voltados à área turística e de contabilidade, como gestão de atrativos turísticos e análise de custos.

Orientados pelos professores Filipe Quevedo Pires de Oliveira e Silva e Ricardo José dos Santos, compõe a empresa membros de diferentes cursos: Lucas Gabriel Ribeiro Martins – presidente; Leandro Luan Gomes Costa – vice-presidente; Adrielly Pacheco da Silva – diretora administrativo financeiro; Leonardo Francisco Rosa Mateus – diretor de gestão de pessoas; Matheus João Pires Ajala – diretor de marketing; João Ricardo de Barros Assunção – diretor Comercial; Sthênio Henrique dos Reis Martins – diretor de Projetos; Arlete Machado da Silva – assessora administrativo financeiro; Jin Ho Gonçalves – assessora comercial; Lucas Araujo Fidalgo – assessor de projetos; Thamires Nascimento Pascoaleto – assessora de gestão de pessoas.

Seleção para novos membros

Novos membros devem ser admitidos por meio de processo seletivo que teve inicio no ultimo dia 26 de abril. Podem participar da seleção qualquer acadêmico regularmente matriculado em um dos cinco cursos. Mais informações podem ser obtidas no site effectusjr.com.br

