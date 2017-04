Acadêmicos da Uems receberão auxílio para atendimento psicológico

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) disponibiliza aos acadêmicos de todas as unidades universitárias Serviço de Atendimento Psicológico (SAP), com atendimentos em Dourados e Campo Grande. Para as demais unidades os alunos terão auxílio de transporte para a realização do atendimento.

A Instrução Normativa nº 002/2017 da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) regulamenta a utilização de passagens terrestres para alunos dos cursos de graduação presenciais, para que os mesmos possam receber atendimento psicológico nas Unidades Universitárias de Dourados e Campo Grande, financiadas pelo Programa de Assistência Estudantil (PNAEST), da Uems.

As práticas utilizadas no Serviço de Atendimento Psicológico variam, de acordo com cada caso, e incluem psicoterapia breve, aconselhamento psicológico, psicoterapia individual e encaminhamentos para outros profissionais quando necessário.

Para ser atendido o aluno deve enviar uma mensagem via e-mail para o SAP com o seu nome, curso em que está matriculado e RGM. Não é necessária nenhuma espécie de encaminhamento, tampouco que a queixa inicial esteja relacionada a questões acadêmicas.

Todos os procedimentos realizados pelo SAP só acontecem mediante a completa ciência e concordância do aluno a ser atendido, respeitando-se às necessidades e disponibilidades de cada um e em perfeito acordo com o Código de Ética profissional do psicólogo.

Para a solicitação de passagens, um docente da Unidade Universitária onde o aluno que deseja ser atendido pelo SAP/Uems está matriculado, deve enviar uma comunicação interna (C.I.), via Coordenação de Curso e/ou gerência da Unidade Universitária, para a Divisão de Atendimento Estudantil (DAE/Proec). O texto da C.I. de solicitação de passagens deverá conter o nome do aluno, curso e a data da viagem (trinta dias corridos após a data de solicitação via C.I). Para mais informações os interessados podem acessar o link para a Instrução Normativa.

Contatos:

Dourados

Serviço de Atendimento Psicológico – SAP.

Psicóloga Responsável: Natali Portela – CRP 14/02268-5.

Unidade Universitária de Dourados – Bloco “A” – Térreo.

E-mail:[email protected]

Campo Grande

Serviço de Atendimento Psicológico – SAP.

Psicóloga Responsável: Janis Faker – CRP 14/00618-3.

Unidade Universitária de Campo Grande – Bloco do Curso de Medicina e Pós-Graduação – Sala T 03.

E-mail:[email protected]

