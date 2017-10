Academia Paulista de Direito Criminal promove workshops online

O modo online também terá certificado de conclusão - Arquivo

A Academia Paulista de Direito Criminal (APDCRIM) sob a coordenação do advogado criminalista Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, promove quatro workshops jurídicos em outubro e novembro.

Disponíveis também em modo online, os workshops podem ser assistidos em tempo real de qualquer local do Brasil, e os causídicos participantes poderão inclusive sanar dúvidas por meio de chat. O modo online também terá certificado de conclusão ao final. Os cursos já tiveram participação pro bono de diversas autoridades, como o Juiz Federal Sérgio Moro, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, os ex-ministros do STJ Walter de Almeida Guilherme e Celso Luiz Limongi, entre outros.

Amanhã, (24) o psiquiatra forense Guido Palomba abordará o tema “Crime, loucura e formas de medida de segurança no Fórum Criminal”, das 18h às 22h. No dia 11 de novembro, Romualdo Sanches Calvo Filho, que conta com 30 anos de atuação no Fórum Criminal e mais de 300 plenários de júri, ministra colóquio a respeito de “Prática da Prescrição Penal e Oratória Forense no plenário de júri”, das 08h30 às 16h30.

O terceiro workshop programado pela instituição a respeito de “Recursos Criminais: Da Primeira Instância até o STF” acontece no dia 18 de novembro, sábado, das 08h30 às 16h30 com Mauro Otavio Nacif, advogado com mais de 51 anos de atuação no Fórum Criminal. Execução Penal em geral e crimes contra a dignidade sexual é o tema do colóquio do dia 25 de novembro, sábado, das 08h30 às 16h30, com Oscar Serra Bastos Jr. e Eleonora Rangel Nacif.

Os participantes poderão fazer inscrições totais ou independentes e os que participarem de todos os workshops terão direito a desconto, assim como para matrículas realizadas até o final do mês de outubro.