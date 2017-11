Academia de Polícia Militar abre inscrições para projeto “Fazendo a Diferença”

As inscrições poderão ser feitas até 30 de novembro de 2017 das 08h00 as 10h00 no CEFAP - Divulgação

A Academia de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, através do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar, informa que, no período de 27 a 30 de novembro de 2017, estarão abertas as inscrições de filhos ou dependentes dos Policiais Militares para participar do Projeto Fazendo a Diferença.

O Projeto Fazendo a Diferença, em parceria com o SESC atenderá crianças na faixa etária entre 06 e 10 anos, oferecendo iniciação esportiva, reforço escolar, artes marciais, coral e iniciação musical. O objetivo considerado atividade fim, de cunho social, visa complementar as ações preventivas de Segurança Pública e da garantia dos Direitos Fundamentais das crianças.

Os responsáveis pelos alunos interessados deverão comparecer ao CEFAP e deverão apresentar cópias dos seguintes documentos

– RG e CPF da criança

– RG e CPF dos pais ou responsáveis

– Comprovante de residência.

As inscrições poderão ser feitas até 30 de novembro de 2017 das 08h00 as 10h00 no CEFAP, sito a rua Maria Luiza Spengler, 240, Bairro Ana Maria do Couto.