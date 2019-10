Academia da Capital é autuada pelo Procon-MS após denúncia de clientes

Foto: Divulgação

Academia de ginástica localizada em bairro nobre de Campo Grande, foi autuada pelo Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) por apresentar várias irregularidades na relação de consumo, tendo sido alvo de denúncia por vários usuários. O problema principal é que as informações e preços confundiam as pessoas devido a forma de exposição.

O totem eletrônico na recepção da empresa não estipula de forma adequada as condições de contratação dos serviços e termina por induzir o consumidor e, às vezes, até a constrangimento caso não disponha dos meios exigidos para pagamento, diferenciados de acordo com o plano oferecido.

No caso de pagamento mês a mês, somente é admitido cartão de crédito ou por débito em conta, inviabilizando a operação em espécie, ou seja “dinheiro vivo”, modalidade que só é aceita para quitar, adiantado, doze meses de serviços, o que configura exigência de vantagem excessiva, em desobediência ao Código de Defesa do Consumidor. Também entre as infrações, informações contraditórias em folder de ofertas em relação a um plano que deveria conferir vantagens ao consumidor.

Consta que o valor da manutenção anual de tal plano seria cobra a partir de três meses após a aquisição o que, na realidade ocorre em 60 dias. No mesmo objeto de propaganda consta, também, que no plano em questão o primeiro mês não ocasionaria custo, entretanto, em simulação realizada no site da empresa, aparece valor a ser pago.

Houve consumidores que se sentiram excluídos pelo fato de não disponibilizarem cartões e mesmo constas bancárias para débito uma vez que, ao tentarem pagar parcelas que seriam mensais em dinheiro, receberam a recusa da direção da academia pretendida, o que também infração à legislação pertinente.