'Acabou comigo', diz mãe de motociclista morto em acidente

A família do padeiro Wagner Pereira de Souza, de 33 anos, que morreu no domingo (2) em um acidente de trânsito no bairro Moreninha II, na região sul de Campo Grande, está inconformada. “Eu quero justiça porque ele acabou assim, sabe, com a família, esse pessoal acabou com a minha família, acabou comigo”, desabafa a mãe Lourdes da Silva.

O estudante de medicina veterinária de 24 anos, que dirigia a caminhonete que se envolveu no acidente foi preso por embriaguez ao volante. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista tinha ingerido bebida alcoólica. O teste do bafômetro apontou 0,49 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

O acidente

Segundo a polícia, por volta das 19h (de MS), Wagner seguia de moto pela rua Abelia e tentou entrar na avenida Gury Marques, passando por cima do canteiro, quando foi atingido pela caminhonete.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete e dois passageiros não se feriram.

O rapaz foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada sob influência de álcool.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça para saber se o motorista já passou por audiência de custódia e aguarda retorno.

