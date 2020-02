ABUP estará na Feira Ambiente 2020 em Frankfurt

A partir desta edição de 2020, a Ambiente incluirá a Focus on Design, uma nova exposição anual criada para valorizar e promover internacionalmente o design de um país em particular - Foto: Divulgação/Assessoria

A ABUP (Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes) em parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) criou o Programa AmbienceBrazil que visa à internacionalização das empresas fabricantes do segmento de Mesa Posta, Utilidades Domésticas, Decoração e Artesanato Contemporâneo.

O Programa AmbienceBrazil é um Projeto Setorial nacional que cria alternativas de promoção comercial e incentiva empresas brasileiras através do aporte continuado de inteligência comercial. Através dessa iniciativa conjunta, são realizadas várias ações como missões comerciais, participação expositiva em feiras que servem como plataformas globais para prospecção e negociação, rodadas de negócios, estudos de mercado e outras atividades e serviços.

Com estreia na feira Ambiente, que acontecerá entre 07 e 11 de fevereiro em Frankfurt, o Programa AmbienceBrazil levará 12 empresas brasileiras fabricantes dos setores de decoração, utilidades domésticas, mesa posta e artesanato decorativo. A ação internacional faz parte da estratégia de apoio às empresas em seu esforço exportador.

Organizada pela Messe Frankfurt, a Ambiente é a feira de referência internacional de bens de consumo na área dos artigos para mesa, cozinha, utensílios domésticos e de lazer, bem como presentes, decoração de interiores e acessórios para o lar. É o principal evento mundial de produtos associados a restaurantes, culinária, artigos para o lar, móveis e ornamentos, design de interiores, presentes, joias e acessórios de moda, onde expositores de mais de 90 países apresentam as suas novidades, inovações e ditam as tendências a seguir para os anos seguintes. Como exemplo da importância e grandiosidade da feira, durante os cinco dias da Ambiente 2019, 4460 expositores de 92 países apresentaram seus lançamentos nos 27 pavilhões, em uma área de 306.000 metros quadrados. Além disso, esta importante exposição global de bens de consumo oferece uma ampla gama de eventos da indústria, programas para iniciantes, apresentações de tendências e cerimônias de premiação.

As empresas associadas fabricantes do Programa AmbienceBrazil estarão presentes no setor "Home Decor & Table Top"nos pavilhões: "Table Prestige", "Table Top Trade" e "Interior Design". Design diferenciado, valor agregado percebido e portfólio complementar de produtos ofertados foram critérios para a escolha das 12 marcas participantes: Cristallerie Strauss, Dentro D Design, Gileno Design, Holaria, Marco500, Metaltru, Orfèvrerie Royale, Porto Brasil Cerâmica, Rima Casa, St James, Termolar e Zanatta Casa.

A partir desta edição de 2020, a Ambiente incluirá a Focus on Design, uma nova exposição anual criada para valorizar e promover internacionalmente o design de um país em particular. Considerada uma nação de designers em rápido desenvolvimento e com impressionante design modernista, o Brasil foi eleito para esta importante estreia. Para o Focus on Design: Brazil, cinco diferentes estúdios de design brasileiros, cada um com sua própria identidade especial, exibirão sua produção criativa na Galleria 1. Além disso, os jovens designers brasileiros estarão na área de Talents, no Hall 8.0, onde apresentarão seus itens artesanais exclusivos e séries limitadas. Os escolhidos foram Rodrigo Almeida, Bianca Barbato, Brunno Jahara, Sergio J Matos e a dupla Ricardo Innecco e Mariana Ramos do Estudio Rain.

Com o apoio da Messefrankfurt, no dia 06 de fevereiro a ABUP fará o evento de abertura do programa Focus on Design: Brazil com a participação da Sra. Nicolette Naumann, Vice-Presidente da Ambiente do Embaixador Alexandre Vidal Porto, Cônsul Geral do Brasil em Frankfurt; empresários brasileiros e mídia internacional. Durante o evento, serão realizadas palestras oficiais por profissionais especializados e de jornalistas brasileiros renomados com temas relacionados à própria Ambiente e ao design e artesanato brasileiros.

Sob a coordenação operacional da ABUP, o Programa AmbienceBrazil também realizará visitas técnicas guiadas a lojas especializadas em design e produtos para casa, como parte da programação em Frankfurt.

A parceria ABUP & Apex-Brasil é o reconhecimento e a credibilidade pelo desempenho da associação, sem fins lucrativos, como entidade representativa do setor ao prestar serviços aos seus associados e representar seus interesses.

No esforço de crescimento e superação contínuos, A ABUP proporciona um intercâmbio de ideias e relacionamentos, incentiva e estimula o empreendedorismo de seus associados. Através da realização de suas parcerias e de seus eventos, os mais importantes salões de negócios nacionais do setor, impulsiona seus expositores de forma internacional e contribui para o crescimento da economia brasileira.