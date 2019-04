Abril começa com calor em todo Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Abril começa com será de calor em Mato Grosso do Sul e sem previsão de chuva. Em Campo Grande, nesta segunda (01), a temperatura máxima poderá chegar aos 32°C e a umidade relativa do ar ficará entre 30% e 75%.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na região do Bolsão o dia deve ter períodos de céu nublado,sem previsão de chuva, mas com previsão de calor, com mínima será de 23°C e a máxima de 33°C.

No Pantanal, o calor dos últimos dias deve manter a frequência. Máxima de 33ºC em Corumbá. Somente na quarta-feira (3) o tempo apresenta mudanças e a instabilidade e queda na temperatura podem ser registradas em Mato Grosso do sul.

Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo