Abrigos de crianças e adolescentes recebem doações de rede de atacarejo e meios de comunicação

Foram arrecadados cerca de 400 itens - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A solidariedade é urgente nos dias de hoje. O momento em que vivemos nos faz lembrar que precisamos ter empatia com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi por esse motivo que os organizadores da campanha “Chega Junto para Doar” escolheram beneficiar as Unidades de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes da Prefeitura de Campo Grande.

As Unidades,vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), receberam no dia 09 de junho, as doações da campanha que foi realizada em parceria da Rede Fort Atacadista, Rádio Cidade 97 FM e a Freguesia Marketing Visual.

A campanha aconteceu entre os dias 23 de abril a 31 de maio, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, além de outros estados como Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal.

Foram arrecadados cerca de 400 itens, dentre alimentos, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza, através dos pontos de coletas, distribuídos em todas as unidades da rede Atacarejo de Campo Grande.