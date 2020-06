Abrigos de crianças e adolecentes do município recebem doação de 1 mil liitros de leite

A Secretaria de Assistência Social de Campo Grande (SAS), recebeu na tarde de hoje (08), 1 mil litros de leite da SEMAGRO - Foto: Prefeitura de Campo Grande

A Secretaria de Assistência Social de Campo Grande (SAS), recebeu na tarde de hoje (08), 1 mil litros de leite da SEMAGRO (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), através de parceria instituída pela Associação Sul Matogrossense de Produtores de Novilho Precoce. O material será destinado às Unidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes da Capital.

A ação faz parte do cronograma da ‘Semana do Leite’, e busca chamar a atenção para relevância do consumo da bebida, para suas propriedades, os produtos ofertados, a atual conjuntura da cadeia e sua importância para a economia do Estado. Ao todo são 400 litros de leite pasteurizado do Laticínio Tradicional e 600 litros de leite fornecidos pelo Laticínio Maná.

A Semana do leite, instituída por Lei, acontece todos os anos na última semana do mês de maio e traz em sua programação ações que envolvem doações de leite para entidades que atendem famílias em situação vulnerável. Num ato simbólico, os coordenadores receberam das mãos das autoridades, os litros de leite.

Estiveram presentes no ato: Jaime Verruck – Secretário de Estado SEMAGRO; Rogério Beretta – Superintendente de ciência e tecnologia, produção e agricultura familiar; Marivaldo Miranda – Coordenador de agronegócio; Nedson Pereira – Presidente Novilho Precoce; e Klauss Machereth – Superintendente Novilho Precoce.