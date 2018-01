Abin abre concurso para preencher 300 vagas e salário de até R$ 16 mil

As provas objetivas e discursivas deverão ser aplicadas em 11 de março - Arquivo

Foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (3), o edital para o concurso que vai preencher 300 vagas na Abin (Agência Brasileira de Inteligência). A seleção terá a primeira e segunda fase realizadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

O concurso público será regido por este edital e executado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Há reserva de vagas para pessoas negras e com deficiência.

A seleção para os cargos será em três etapas: provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos e de prova discursiva; prova de capacidade física, avaliação médica, investigação social e funcional, avaliação psicológica e Curso de Formação em Inteligência (CFI) na Escola de Inteligência (ESINT) da ABIN.

As provas objetivas e discursivas deverão ser aplicadas em 11 de março de 2018.

Cargos

Oficial de inteligência: são 220 vagas para nível superior em qualquer área e a remuneração de R$ 16.620,46. Os candidatos poderão ser lotados em Brasília ou outra unidade da federação obedecendo aos critérios determinados.

Oficial técnico de inteligência: são 60 vagas para candidatos com curso superior em: Administração, em Economia ou em Contabilidade; Direito; Psicologia; Pedagogia; Engenharia Civil; Engenharia Eletrônica; Matemática ou em Estatística; Tecnologia da Informação ou em Engenharia; Tecnologia da Informação ou em Engenharia; Arquivologia ou em Biblioteconomia. O subsídio é de R$ 15.312,74. Os aprovados serão lotados em Brasília.

Agente de inteligência: 20 vagas para ensino médio (antigo segundo grau) ou de curso técnico equivalente. A remuneração é de R$ 6.302,23. Os aprovados serão lotados em Brasília.

As inscrições serão feitas no endereço eletrônico, entre 10 horas do dia 9 de janeiro de 2018 e 18 horas do dia 30 de janeiro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF).

As taxas são de a) Oficial de Inteligência: R$ 230; b) Oficial Técnico de Inteligência: R$ 210; c) Agente de Inteligência: R$ 190.