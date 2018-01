Abin abre concurso e candidatos de MS poderão fazer provas em Campo Grande

As taxas são de R$ 230, R$ 210 e R$ 190 - Divulgação

Foi publicado o edital do concurso público para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A seleção, organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), oferta 300 vagas para carreiras de níveis médio e superior, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de até R$ 17 mil, a depender do cargo.

As inscrições estarão abertas entre às 10 horas do dia 9 de janeiro e 18 horas do dia 30 de janeiro de 2018. As taxas são de R$ 230, R$ 210 e R$ 190, para as carreiras de Oficial Técnico de Inteligência, Oficial de Inteligência e Agente de Inteligência, respectivamente.

As provas serão realizadas no dia 11 de março de 2018 nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Também serão aplicadas provas discursivas Oficial de Inteligência e Oficial Técnico de Inteligência.

Confira o edital.