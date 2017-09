Abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito acontece na segunda-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), promove na próxima segunda-feira (18), a partir das 8 horas, no Teatro Glauce Rocha a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, com o tema: Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito.

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Junto ao GGIT Gabinete de Gestão Integrada da Vida no Trânsito e seus parceiros realizam a Semana Nacional do Trânsito, com o tema “Minha Escolha faz a Diferença no Trânsito”. A intenção é apontar pedestres, ciclistas e condutores como atores, capazes de melhorar a convivência entre pessoas e veículos nas ruas.

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Este ano o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade é “Minha Escolha faz a Diferença no Trânsito”

O objetivo principal é sensibilizar os cidadãos e cidadãs Campo-grandenses sobre sua co-responsabilidade no trânsito, valorizando ações do ir e vir diário.

A Semana Nacional do Trânsito está prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e tem a finalidade de sensibilizar a sociedade para que assumam o compromisso e somem esforços com o poder público para preservar vidas, nossas Vidas. Devemos focar no desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir com segurança, utilizando todos os meios e equipamentos disponíveis para prevenir acidentes, faça a escolha certa pois sua escolha faz a diferença no trânsito.

“A Semana Nacional do Trânsito não é uma ação isolada, ela soma com todas as outras que são desenvolvidas durante o ano inteiro. O que pretendemos com essa comemoração nacional é mudar a postura de toda a sociedade no esforço conjunto para minimizar os acidentes”, diz Janine de Lima Bruno Diretor Presidente da Agetran.

Ações

De acordo com o Contran, o ator do trânsito deve ser tratado como alguém que tem o poder de decidir o seu destino e que é o responsável pelas próprias ações e sofrerá as consequências de suas escolhas. Assim, o tema de 2017, possibilita realizar ações focadas em todos os integrantes do trânsito (pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e condutores). Cada um é responsável pelas atitudes no dia a dia no trânsito e que cada um pode e faz a diferença!

Em Tempo:

A Agetran está trabalhando este tema desde Janeiro. Inclusive com mais força no Movimento maio amarelo.

Segundo o Contran, o cronograma de ações sugerido são:

Janeiro e Fevereiro – Ações de apoio à Campanha RODOVIDA do Governo Federal

Março – Campanha de volta às aulas;

Abril – Campanha de conscientização sobre o uso de motocicletas e ciclomotores;

Maio – Ações de apoio ao Maio Amarelo, campanha da sociedade por um trânsito seguro;

Junho – Campanha de conscientização sobre o respeito ao pedestre e ciclista;

Julho – Campanha de orientação para as férias escolares;

Agosto – Campanha de conscientização sobre uso do celular ao volante;

Setembro – Campanha da Semana Nacional de Trânsito (18 a 25 de setembro de 2017);

Outubro – Campanha de conscientização sobre consumo de álcool e direção;

Novembro – Campanha do Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito;

Dezembro – Ações de apoio à Campanha RODOVIDA do Governo Federal.

Confira AQUI a Programação da Agenda da Semana Nacional

Serviço:

Evento: Abertura oficial

da Semana Nacional do Trânsito 2017

Data: 18 de setembro de 2017 (segunda-feira)

Horário: 8 horas

Local: Teatro Glauce Rocha

Rua: UFMS, Bairro Universitário

