Abertura oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de MS acontece amanhã em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Acontece nesta quarta-feira (25.10) a partir das 8 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, a abertura oficial da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul, que neste ano trabalha com o tema “A Matemática está em tudo”.

A ação é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e vai contar com o apoio de instituições que fazem projetos voltados para a pesquisa, como universidades, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

A abertura do evento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja. A programação da Capital inclui visita aos estandes, mini palestras sobre temas atuais como mídias sociais e apresentações do show da química.

Em Campo Grande o evento acontecerá de 25 a 27 de outubro e contará com a participação de 45 escolas estaduais e municipais de 49 cidades de Mato Grosso do Sul que vão visitar os estandes e conhecer os projetos. Entre os expositores estarão alunos de todo o Estado selecionados por meio dos núcleos educacionais.

Mato Grosso do Sul ocupa o primeiro lugar no número de atividades confirmadas. Ao todo 1441 ações de 280 instituições cadastradas.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento.

