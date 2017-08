Abertura do projeto “ESA no mês da advocacia” teve palestra de jurista renomado

Aconteceu na noite da última sexta (4) a abertura das atividades do Projeto “ESA no mês da advocacia”, que trará palestrantes de renome para eventos em comemoração ao mês do advogado. Para iniciar a agenda, o renomado jurista Luiz Flávio Gomes proferiu a palestra "Lava Jato: ética, cidadania e novas lideranças", na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e foi ovacionado pela comunidade acadêmica que lotou o auditório da Universidade.

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Karmouche, compôs a mesa diretiva juntamente com o Vice-Presidente da OAB /MS Gervásio Alves de Oliveira Junior, o Diretor Geral da ESA/MS Ricardo Souza Pereira, a professora doutora Andreia Flores representando a coordenação do curso de direito da UCDB, o Defensor Público em segunda instância, Elias Cesar Kesrouani, e a Presidente do Diretório Acadêmico da UCDB Isabella Shibayama Kasae.

Em seu discurso, Mansour agradeceu às autoridades pela presença e destacou a importância do mês de agosto para a comunidade jurídica, bem como a presença e presteza do palestrante em visitar Mato Grosso do Sul e brindar aos advogados com suas análises não só jurídicas, mas também políticas e sociais.

“Agosto é o mês mais importante da advocacia não apenas por nele comemorarmos o dia do advogado, e sim, por nele levarmos à sociedade toda a nossa energia e irresignação por tudo o que não aceitamos que nossa sociedade porventura esteja vivendo, reiterando nossa função na defesa do estado democrático brasileiro”,frisou o Presidente.

Em duas horas de palestra, Luiz Flávio Gomes expôs nevralgicamente as raízes da corrupção no Brasil, comentou os mais recentes acontecimentos no Congresso Nacional, e traçou uma linha de raciocínio didática sobre as tendências eleitorais para o ano que vem do ponto de vista da neurociência.

Luiz Flávio Gomes é Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri (2001) e Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP (1989). Criador do Movimento Quero um Brasil Ético, o jurista e professor em vários cursos de pós-graduação nacionais e internacionais já publicou mais de 57 livros na área jurídica e atuou como Promotor de Justiça em São Paulo, e Juiz de Direito, sendo também membro da Comissão de Reforma do Código Penal. “Vendo tudo isso que está acontecendo, para nós que defendemos um Brasil diferente e distinto, é motivo de desalento, mas ao mesmo tempo de esperança. Justamente nos grandes momentos de crise é que surgem as boas ideias e as grandes saídas que nós devemos encontrar e estamos buscando”, salientou Luiz Flávio Gomes agradecendo à OAB/MS, ESA/MS e UCDB pela realização do evento.

Veja Também

Comentários