Abertura de nova loja varejista atesta retomada do crescimento econômico de MS

A inauguração da 58ª loja da Rede Comper de Supermercados, na rua Spipe Calarge, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (26), é mais uma comprovação da retomada do crescimento econômico de Mato Grosso do Sul e terá reflexos positivos imediatos na redução do desemprego e na melhoria da distribuição de renda na cidade. A avaliação é do superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, Bruno Gouveia Bastos. “Esse ato representa a geração de emprego direto, indireto e renda; demonstra a confiança que o empresariado está tendo na retomada da economia de Mato Grosso do Sul”, disse.

Bruno Bastos participou da solenidade de inauguração da Loja Comper representando o governo do Estado; a Superintendência conduzida por ele é um dos tripés em que se assenta a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e objetiva o fomento aos negócios e à geração de empregos e renda no Estado. “Não sei se os senhores sabem, mas ano passado Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar na geração de empregos e foi o quinto em competitividade. E nesse ano figura entre os poucos que têm ficado no azul na geração de empregos”, destacou.

A firme decisão do governo do Estado de ordenar as finanças e manter em dia as contas públicas é fator fundamental para gerar um clima de confiança entre o empresariado e sustentar a economia mesmo em período de grande instabilidade nacional, avaliou o presidente do Grupo Comper, Luís Humberto Pereira. “Quando o governo remunera adequadamente seus funcionários, temos mais dinheiro circulando. Isso aquece as vendas”, exemplificou.

Pereira avalia que a Rede Comper deva gerar, neste ano, cerca de mil empregos diretos em Campo Grande, somando-se às vagas oferecidas pelas lojas de apoio. A loja da Spipe Calarge teve investimento de R$ 10 milhões, emprega 175 pessoas e outras 100 trabalham nas lojas de apoio ou empresas fornecedoras. Com layout inovador, lâmpadas LED, ambiente climatizado, a loja oferece um mix de 14 mil itens em 2,2 mil metros quadrados só de área de venda e amplo estacionamento.

