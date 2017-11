Aberto processo seletivo para contratação temporária na Fundtur

Todas as funções oferecidas são para nível superior em Turismo com e sem pós-graduação, Economia, Administração e Análise de Sistemas, Ciências da Computação ou Sistemas de Informação - Divulgação

Foi publicado nesta quinta-feira (16.11), no Diário Oficial do Estado (DOE) o Processo Seletivo Simplificado SAD/Fundtur/OTMS/2017, que é destinado à seleção de pessoal para serviço temporário na Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS). Os profissionais serão destinados à prestação de serviços na implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Todas as funções oferecidas são para nível superior em Turismo com e sem pós-graduação, Economia, Administração e Análise de Sistemas, Ciências da Computação ou Sistemas de Informação. O processo seletivo envolve as etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista pessoal e a contratação, que tem validade de um ano prorrogável por mais um.

As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de novembro na própria Fundtur, que fica na avenida Afonso Pena, 7000 Parque da Nações Indígenas (Portal Guarani). A lista de classificados será publicada no dia 23 deste mês e as entrevistas serão realizadas de 24 a 29 de novembro. O resultado final será divulgado no DOE em 1º de dezembro e no dia 4 começam as convocações dos selecionados para contratação.