Aberto cronograma do novo ciclo de Gestão por Competência

Fase inicial do programa é marcada pelo preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI).

Campo Grande (MS) – Instrumento de avaliação e desenvolvimento de servidores, a Gestão por Competência, programa instituído através da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) teve o cronograma de 2019 iniciado oficialmente desde sexta-feira (1º.3) com a liberação do sistema para o preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI).

Desenvolvido em resposta aos novos desafios do serviço público no Estado, a Gestão por Competência é uma iniciativa que, segundo o secretário da SAD, Roberto Hashioka, tem como foco o desenvolvimento dos servidores e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

“Ao identificar competências e habilidades necessárias ao serviço público, contribuir com o desenvolvimento dos servidores através de capacitações e avaliar seu desempenho, cumprimos um cronograma que atende ao princípio da eficiência na Administração Pública. E o principal, beneficiamos a população, afinal, é para atender os sul-mato-grossenses que os serviços públicos devem ser otimizados”, destaca.

Cronograma

Etapa inicial do terceiro ciclo de Gestão por Competência, o preenchimento do PGDI tem como data-limite dia 30 de março. A fase de acompanhamento acontece no período de 3 de junho a 30 de agosto, seguido pelo preenchimento do Termo de Avaliação de Desempenho Individual (Tadi) de 18 de novembro a 20 de dezembro. Com resultado divulgado no dia 30 de janeiro de 2020, a homologação do resultado final acontece no dia 27 de março de 2020.

De acordo com a gerente do projeto, Ana Carina Verbisck, a Gestão por Competência é um processo consolidado como parte da política de Gestão de Pessoas do Governo do Estado e enquanto ferramenta, traz condições para que o gestor planeje as atividades e o desempenho da equipe. “Ao modernizar a gestão, tornamos os processos mais ágeis e melhoramos a qualidade dos serviços. E nesse ponto, a Gestão por Competência cumpre um importante papel, pois nos leva a atingir esse objetivo”, justifica.

Texto e foto: Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)