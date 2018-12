Aberto credenciamento de imprensa para posse do governador

Campo Grande (MS) – A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abriu credenciamento dos veículos de imprensa para a posse do governador Reinaldo Azambuja e do vice Murilo Zauith.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Institucional, o credenciamento será restrito e deverá ser solicitado pelas empresas jornalísticas pelo e-mail (comunicacao@al.ms.gov.br), até às 18h, de sexta-feira (14.12). A mensagem deverá conter o nome do veículo de imprensa e o CNPJ da empresa.

Para os veículos impressos e sites, será disponibilizada uma credencial para repórter e uma para fotógrafo; para emissoras de TV, uma credencial para repórter e uma para cinegrafista; e para veículos de rádio, haverá uma credencial disponível.

Credenciais poderão ser retiradas antecipadamente no dia 21 de dezembro, das 8h às 18h, na Assembleia Legislativa.

A sessão solene de posse do governador e vice-governador do Estado será realizada, às 15h, do dia 1º de janeiro de 2019, também na Casa de Leis.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações do Portal ALMS

Fotos: Chico Ribeiro