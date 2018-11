Aberto credenciamento de imprensa para cobertura da diplomação de Reinaldo Azambuja

Campo Grande (MS) – O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abriu período de credenciamento da imprensa para a cobertura da diplomação do governador reeleito Reinaldo Azambuja, do vice Murilo Zauith, dos novos 24 deputados estaduais, 8 federais e 2 senadores.

Repórteres, jornalistas e radialistas devem enviar e-mail com nome completo, RG, DRT e veículo de comunicação para imprensa@tre-ms.jus.br. O prazo vai até o dia 7 de dezembro.

A diplomação será no dia 14 de dezembro, às 19h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo (antigo Palácio Popular da Cultura), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Para mais informações, o telefone do TRE-MS é o (67) 3326-4166.

Paulo Fernandes e Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues