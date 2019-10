Aberto credenciamento da imprensa para 7ª edição da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, Wildfire

Campo Grande (MS) – Principal evento da área a Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire) chega a sua 7ª edição trazendo para ser exibido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o que há de mais moderno para o setor, a partir do próximo dia 28 de outubro.

No Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, 16 empresas, vindas de seis países diferentes exibirão produtos com tecnologia e inovação, e mais de 350 trabalhos científicos foram submetidos, sendo 120 selecionados para serem apresentados. Um dos principais objetivos da Conferência é a troca de conhecimentos entre profissionais de todas as nacionalidades ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais, tendo como tema: “Frente a frente com o fogo em um mundo em mudanças: redução da vulnerabilidade das populações e dos ecossistemas por meio do Manejo Integrado do Fogo”.

Com as inscrições encerradas, os organizadores que estimam receber mais de mil participantes de 50 países diferentes, abriram nesta quinta (24) o credenciamento para representantes de órgãos de imprensa, que podem ser realizados na página oficial do evento: https://www.ibama.gov.br/wildfire2019.

Segundo o Coordenador do PrevFogo, Gabriel Zacharias, a ideia é congregar pesquisadores, gestores, brigadistas, bombeiros civis e militares para discutir o que aconteceu e quais são os futuros da área florestal no País.

“Discutiremos sobre como podemos agregar isso a área de meio ambiente, como a gente pode agregar isso a área produtiva, para que todos possamos produzir de uma melhor maneira, para que todos possamos viver num ambiente mais saudável, e identificar quais as perspectivas de pesquisa que a gente pode ter nos próximos anos, para que a gente possa cada vez mais saber lidar com o fogo, que é uma realidade que se enfrenta em todo o Brasil e em especial a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, no Cerrado e no Pantanal, que são biomas que a gente precisa trabalhar a questão dos incêndios florestais, pra que a gente possa avançar ainda mais na questão”. Complementou Gabriel.

Wildfire

A Conferência promove cooperação internacional e ajuda humanitária, consolidando a estratégia global para gerenciamento de incêndios e manejo do fogo tendo como tema “Frente a frente com o fogo em um mundo em mudanças: redução da vulnerabilidade das populações e dos ecossistemas por meio do Manejo Integrado do Fogo” e subtemas: Papel / Contribuição da Sociedade Civil no Manejo Integrado do Fogo (MIF); Conceito de Manejo Integrado do Fogo para Promoção e Estabilização de Ecossistemas Resilientes; Contribuição Manejo Integrado do Fogo para a Mitigação de Impactos Secundários; Avanços Tecnológicos na Prevenção e no Combate aos Incêndios Florestais; e Manejo Integrado do Fogo como elemento chave de Políticas de Gestão de Incêndios Florestais.

Com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o evento também abre espaço para que empresas, instituições de pesquisa e especialistas exponham novas tecnologias, produtos e métodos para manejo do fogo e controle de incêndios florestais.

Participam gestores, autoridades, técnicos, pesquisadores e brigadistas. Entre as atividades da Conferência estão o debate e a divulgação de trabalhos sobre os impactos do fogo em comunidades e ecossistemas em diversas regiões do mundo.

Texto e foto: Kelly Ventorim, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO)