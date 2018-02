Aberto cadastro de profissionais para atuarem em Cursos Técnicos na Educação Profissional

A listagem de profissionais inscritos, por município, será publicada no site, a partir do dia 20 de fevereiro de 2018 - Foto: Edemir Rodrigues

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou o Edital de Cadastro de Profissionais Habilitados para atuar, em caráter temporário, nos Cursos Técnicos de nível médio operacionalizados nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

A ficha de inscrição está disponível neste endereço eletrônico, e pode ser preenchida até 18 de fevereiro do corrente ano, até as 23h59, devendo o interessado acessar o link do Edital e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação do cadastro, o qual ocorrerá, exclusivamente, pela internet e será requisito essencial para contratação.

A relação de municípios, escolas e cursos atendidos estão disponíveis no Anexo Único da publicação.

A listagem de profissionais inscritos, por município, será publicada no site, a partir do dia 20 de fevereiro de 2018.

A seleção dos profissionais inscritos para exercer atividades nos cursos Técnicos será precedida da Análise de Cadastro, a fim de aferir se o candidato selecionado cumpre os requisitos dispostos no Edital, em especial no que se refere à formação específica para sua área de atuação.

Mais informações podem ser visualizadas no Diário Oficial do Estado (DOE) 9.593, nas páginas 10 e 11.